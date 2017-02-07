Нападающий "Айлендерс" Нельсон признан первой звездой дня в НХЛ

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Брок Нельсон признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.
В матче с "Торонто" (6:5 ОТ) форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Второй звездой дня стал голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков по своим воротам в игре с "Филадельфией" (2:0).
Третьим лауреатом стал нападающий "Нью-Джерси" Павел Заха, который записал на свой счет победную шайбу и голевую передачу в игре с "Баффало" (2:1).