Нападающий "Айлендерс" Нельсон признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Брок Нельсон признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В матче с "Торонто" (6:5 ОТ) форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Второй звездой дня стал голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков по своим воротам в игре с "Филадельфией" (2:0).

Третьим лауреатом стал нападающий "Нью-Джерси" Павел Заха, который записал на свой счет победную шайбу и голевую передачу в игре с "Баффало" (2:1).