Министр спорта МО: многие сборные уже осмотрели футбольные базы региона к ЧМ-2018

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Многие сборные уже осмотрели футбольные базы Московской области к чемпионату мира 2018 года, но никто еще не сделал свой выбор. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

"Отставания от графика нет, идет активная реконструкция базы в Кратово. Никаких проблем нет, все находится в "зеленой" зоне. У нас очень много инспекционных выездов, многие сборные уже активно объезжали и смотрели базы. Но пока нет понимания, кто какую базу выбрал", - сказал Терюшков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 14 футбольных баз в Московской области для чемпионата мира. В этот список входят база "Спартака" в Тарасовке, база ЦСКА в Ватутинках, стадион "Арена-Химки", оздоровительный комплекс "Бор", стадион "Салют" в Долгопрудном, спорткомплекс "Гучково" в Дедовске, стадион "Строитель" в Селятино, база "Динамо" в Новогорске, база в Бронницах, стадион "Москвич" в Лобне, стадион "Глебовец" в Глебовском, стадион "Яхрома", база "Сатурн" в Кратово и стадион "Авангард" в Домодедово.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.