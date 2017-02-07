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Александр Емельяненко может провести бой с Джеффом Монсоном

Спорт
7 февраля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее стало известно, что Емельяненко планирует выступать в турнирах клуба "Ахмат" и хочет подписать контракт с лигой WFCA
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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский боец Джефф Монсон и россиянин Александр Емельяненко ведут переговоры о проведении поединка по правилам ММА. Об этом ТАСС сообщил менеджер Монсона Маршалл Коминс.

"Ведем переговоры о бое с Александром Емельяненко", - сказал Коминс.

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Ранее стало известно, что Емельяненко планирует выступать в турнирах клуба "Ахмат" и хочет подписать контракт с лигой WFCA.

Емельяненко в конце ноября 2016 года вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.

Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 - досрочно) и потерпел семь поражений.

Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он также до сих пор не завершил карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений в ММА.

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