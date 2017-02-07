ВФЛА и Минспорт продолжают работу по финансированию выступлений легкоатлетов РФ

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МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос финансирования российских легкоатлетов, которые намерены выступить на чемпионате Европы в помещениях и чемпионате мира под нейтральным флагом, продолжает решаться Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
В понедельник совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.
"Давайте все делать поэтапно, когда узнаем имена, тогда и будем рассуждать, как и на что они поедут. Вопрос финансирования мы обсуждаем с Минспортом, он требует времени", - сказал Шляхтин.
Чемпионат Европы в помещениях пройдет с 3 по 5 марта в Белграде, чемпионат мира состоится в Лондоне с 5 по 13 августа.