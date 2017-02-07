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ВФЛА и Минспорт продолжают работу по финансированию выступлений легкоатлетов РФ

Спорт
7 февраля, 10:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос финансирования российских легкоатлетов, которые намерены выступить на чемпионате Европы в помещениях и чемпионате мира под нейтральным флагом, продолжает решаться Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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В понедельник совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.

"Давайте все делать поэтапно, когда узнаем имена, тогда и будем рассуждать, как и на что они поедут. Вопрос финансирования мы обсуждаем с Минспортом, он требует времени", - сказал Шляхтин.

Чемпионат Европы в помещениях пройдет с 3 по 5 марта в Белграде, чемпионат мира состоится в Лондоне с 5 по 13 августа.

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