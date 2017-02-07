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Колобков: легкоатлеты РФ в случае удовлетворения заявок в IAAF получат финансирование

Спорт
7 февраля, 10:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Совет IAAF в понедельник на заседании принял решение продлить отстранение российских спортсменов, которое может быть снято не раньше ноября
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МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские легкоатлеты в случае удовлетворения их заявок Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления на международных соревнованиях обязательно получат финансирование на участие в них. Об этом ТАСС сообщил глава Министерства спорта РФ Павел Колобков.

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Совет IAAF в понедельник на заседании принял решение продлить отстранение российских спортсменов, которое может быть снято не раньше ноября. Таким образом, сборная России не сможет выступить на чемпионате мира этого года в Лондоне в августе. При этом отечественные легкоатлеты могут выступить на международных стартах под нейтральным флагом - решение об этом IAAF должно принять в ближайшее время.

"Мы найдем решение этого (финансового) вопроса. Если спортсменов допустят до соревнований, финансирование будет", - сказал Колобков.

На данный момент IAAF получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3-5 марта.

IAAF отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях с ноября 2015 года по причине многочисленных случаев нарушений отечественными легкоатлетами антидопинговых правил. Таким образом, сборная России лишилась возможности выступить, в том числе, на Олимпийских играх 2016 года - единственной легкоатлеткой, получившей возможность выступить из-за соблюдения всех критериев, стала прыгунья в длину Дарья Клишина.

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