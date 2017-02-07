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Телеаудитория Супербоула в США составила 111,3 млн человек

Спорт
7 февраля, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Это четвертый показатель в истории Супербоула
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Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год

Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год

© AP Photo/Morry Gash

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 111,3 миллиона человек посмотрели по американскому телевидению Супербоул - финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает агентство Рейтер.

В ночь на понедельник "Нью-Инглэнд Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме Супербоула. Впервые за 51-летнюю историю победитель финального матча определился за пределами основного времени. "Нью-Инглэнд" проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся "камбэк" в истории Супербоула.

Рейтинги этого матча стали четвертыми за всю историю показа подобных встреч по ТВ. Рекордным является Супербоул 2015 года. Эту встречу увидели порядка 114,4 млн телезрителей в США.

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