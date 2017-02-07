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Бронзовый призер Универсиады Куклина из-за проблем со здоровьем могла не выйти на старт

Спорт
7 февраля, 10:30 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Биатлонистка во вторник завоевала бронзу в масс-старте
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АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская биатлонистка Лариса Куклина, сумевшая в заключительной гонке Универсиады - масс-старте - завоевать бронзовую медаль, из-за проблем со здоровьем могла вовсе не выйти на старт. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Куклина преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 28,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Победительницей с результатом 36.15,4 (один промах) стала Галина Вишневская из Казахстана. Второе место осталось за украинкой Яной Бондарь (+1.10,3, пять промахов).

"Я довольна тем, как выступила на этой Универсиаде, но она далась мне тяжело, - призналась Куклина. - С первого дня состояние моего здоровья не особо хорошее, и сегодня думали с тренером, выходить ли вообще на эту гонку. Но все- таки решили стартовать, и, как оказалось, все сложилось хорошо".

На завершившихся соревнованиях Куклина также заняла первое место в смешанной эстафете и третье - в гонке преследования.

"Да, мне не удалось выиграть здесь золото в личных гонках, но никакой обиды я не испытываю, учитывая мое сегодняшнее состояние, - продолжила Куклина. - Хотя я рассчитывала показать здесь более высокие результаты. Весной буду заниматься своим здоровьем и потом начну готовиться к новому сезону".

Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля.

Таблица медалей

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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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