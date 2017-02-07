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Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедераций

Спорт
7 февраля, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Речь идет об отелях, ресторанах, магазинах и аптеках, расположенных на 73 улицах зоны международного гостеприимства
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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Модернизацию безбарьерной среды, созданной к Паралимпийским играм 2014 года, проведут в Сочи в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Всего предстоит обновить пандусы и оборудованные специальной плиткой подходы к 175 объектам на 73 улицах курорта.

"175 сочинских объектов приведут к требованиям доступности к Кубку конфедераций, - отметили в мэрии. - Речь идет об отелях, ресторанах, магазинах и аптеках, расположенных на 73 улицах зоны международного гостеприимства. Большое внимание перед предстоящим в 2017 году международным футбольным турниром уделят тротуарам и пешеходным переходам, где необходимо сделать дополнительные съезды и подъемы для беспрепятственного движения инвалидов- колясочников".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа Кубка конфедераций: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, встретятся на стадионе "Фишт" 29 июня. Сборная России может сыграть в этом матче, если займет второе место в своей группе.

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