Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBF

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин будет исключен из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF) за положительную допинг-пробу. Об этом ТАСС сообщил президент IBF Дэрил Пиплз.

Ранее спортсмен был исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC).

"Мы исключим Поветкина из рейтингов ИБФ", - сказал Пиплз.

Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ВБС. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

На прошлой неделе было объявлено, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат на остарин.