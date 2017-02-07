Российский боец Корешков сломал ногу, бой с Гонсалесом в Bellator отменен

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Андрей Корешков сломал ногу и не выступит на шоу Bellator, где должен был драться против американца Фернандо Гонсалеса. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Александр Шлеменко.

"У Андрея перелом головки большеберцовой кости. Бой отменен, он не успеет восстановиться", - сказал Шлеменко.

Поединок Корешков - Гонсалес был запланирован на 3 марта в США.

В ноябре 2016 года Корешков потерпел второе поражение в карьере, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле, хотя после двух первых отрезков боя имел преимущество. В бою с Лимой россиянин потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии организации Bellator. Всего на счету 26-летнего россиянина 19 побед (10 - нокаутом) и два поражения.

33-летний Гонсалес провел 39 боев в карьере ММА, в которых одержал 25 побед (9 - нокаутом) и потерпел 14 поражений. Предыдущий поединок Гонсалес также провел в ноябре, когда на турнире Bellator 165 раздельным решением проиграл британцу Майклу Пейджу.