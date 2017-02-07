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ВФЛА поможет подготовить легкоатлетов к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю

Спорт
7 февраля, 11:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Как сообщил ТАСС спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников, помощь в подготовке спортсменов будет оказана Министерству образования
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МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) окажет необходимую помощь Министерству образования в подготовке российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.

В понедельник совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет.

"Данная возрастная категория готовится к выступлению на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Стоит отметить, что она не находится под пристальным наблюдением Минспорта и федерации, так как ею больше занимается Министерство образования. Конечно, перед тем, как отправлять ребят на соревнование, мы очень серьезно возьмем под контроль (подготовку), окажем помощь", - сказал Крупорушников.

Европейский олимпийский юношеский фестиваль пройдет в венгерском Дьоре с 22 по 30 июля.

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