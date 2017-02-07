Власти Вьетнама легализовали спортивный тотализатор

ХАНОЙ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Во Вьетнаме легализован спортивный тотализатор, решение, которое готовилось несколько лет и вызывало множество споров во вьетнамском обществе, принято правительством страны и до конца этого месяца вступит в законную силу.

До недавнего времени азартные игры во всех их проявлениях, в том числе и ставки на спортивные результаты, были здесь запрещены по закону. Идея открыть легальные букмекерские конторы, которые будут принимать у вьетнамских граждан ставки на спортивные события, принадлежит местному министерству финансов.

Согласно предложению Минфина, вьетнамцы получат возможность законно делать ставки на исход международных футбольных матчей, скачек и собачьих бегов. При этом игрок должен быть не моложе 21 года, а максимальной размер ставки будет фиксированным в размере 1 млн донгов (около $45), говорится в постановлении правительства.

Игроку могут запретить делать ставки родственники

Перечень спортивных событий, на исход которых можно будет делать денежные ставки, будет составляться Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама. Любопытно и то, что ближайшие родственники игрока получат право обратиться в букмекерскую контору и потребовать от нее запретить своему сородичу играть в тотализатор, если посчитают, что он страдает игроманией.

Узаконив спортивный тотализатор, государство сможет получать от его деятельности в виде налогов весьма значительные доходы, которые в настоящее время оседают в карманах "черных" букмекеров. Помимо финансовой выгоды, легализация ставок на события из мира спорта будет способствовать тому, что из госбюджета придется тратить меньше средств на борьбу с криминалитетом, контролирующим действующий сейчас подпольный игорный бизнес. Именно большое количество преступлений, зафиксированных в последние годы в этой сфере, навело вьетнамские власти на размышления относительно целесообразности легализации букмекерских контор. По некоторым данным, ежегодный оборот незаконного футбольного тотализатора составляет порядка $3-4 млрд.

Более 3 млрд долларов на лотерею

Вообще же природная склонность вьетнамцев к азарту обходится им в весьма значительную сумму. К примеру, как подсчитали налоговые службы страны, в 2016 году местные граждане потратили более $3 млрд только на приобретение лотерейных билетов. В настоящее время во Вьетнаме на постоянной основе действует 21 лотерея. Популярность лотерей в стране зашкаливает, поскольку местным гражданам было запрещено играть в азартные игры и делать ставки на тотализаторе, а риск они любят. Свидетельством этому может послужить тот факт, что приграничные провинции соседней Камбоджи зарабатывают на вьетнамцах, играющих в расположенных там казино и в залах игровых автоматов, порядка $250 млн в год.

Проведенный недавно опрос общественного мнения показал, что большинство местных граждан хотели бы иметь возможность посещать казино у себя в стране. Так, 47,8% респондентов считают, что властям следует открыть казино для местных граждан и дать им возможность посещать их без каких-либо ограничений. Еще 29,3% опрошенных отметили, что казино стране нужны, но пускать в них нужно лишь тех, кто соответствует определенными критериям, в первую очередь - возраста и финансовой состоятельности.

Сейчас во Вьетнаме существуют всего восемь заведений, относящихся к игорному бизнесу. Все они располагаются в пятизвездочных гостиницах и обслуживают исключительно обладателей иностранных паспортов. Как ожидается, вскоре право посещать их получат на определенных условиях и местных граждане.