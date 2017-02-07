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Хоккеист "Питтсбурга" Малкин возобновил тренировки после травмы

Спорт
7 февраля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Нападающий пропустил четыре встречи регулярного чемпионата и Матч всех звезд НХЛ
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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин возобновил тренировки с командой после травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Нападающий пропустил четыре встречи регулярного чемпионата и Матч всех звезд НХЛ.

"Честно говоря, тяжело кататься в одиночестве, поэтому приятно вернуться к тренировкам с командой, - сказал Малкин. - Я сделал несколько упражнений, потренировал игру в большинстве. Рад быть с командой и хочу вернуться в ближайшее время, но должен быть осторожным. Я еще не готов, мне необходимо еще несколько дней".

В текущем сезоне 30-летний Малкин набрал 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в 47 матчах.

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