Хоккеист "Питтсбурга" Малкин возобновил тренировки после травмы

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин возобновил тренировки с командой после травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Нападающий пропустил четыре встречи регулярного чемпионата и Матч всех звезд НХЛ.
"Честно говоря, тяжело кататься в одиночестве, поэтому приятно вернуться к тренировкам с командой, - сказал Малкин. - Я сделал несколько упражнений, потренировал игру в большинстве. Рад быть с командой и хочу вернуться в ближайшее время, но должен быть осторожным. Я еще не готов, мне необходимо еще несколько дней".
В текущем сезоне 30-летний Малкин набрал 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в 47 матчах.