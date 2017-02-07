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Парламентские слушания по борьбе с допингом перенесены на апрель-май

Спорт
7 февраля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Первоначально слушания были запланированы на 9 февраля
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Допинг-проба

Допинг-проба

© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Парламентские слушания по борьбе с допингом перенесены ориентировочно на два месяца. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

В этот четверг комитет нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи планировал провести парламентские слушания, посвященные вопросам предотвращения использования допинга в спорте. Тема слушаний звучала как "Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта".

По словам первого вице-спикера, слушания по допингу состоятся позже, чем было запланировано. "Эта тема обсуждалась (на Совете Думы). Целесообразно перенести эти слушания по этому вопросу ориентировочно на два месяца", - сказал Мельников.

В думском комитете по спорту корр. ТАСС уточнили, что эти парламентские слушания пройдут в мае.

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