Объявлен состав сборной России на ЧМ-2017 по бобслею и скелетону

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объявлен состав сборной России на чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

В бобслейную команду вошли: пилоты Надежда Сергеева, Александра Родионова, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов и разгоняющие Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев.

За сборную России по скелетону выступят: Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года в Кенигзее. Изначально турнир должен был состоятся в Сочи, но по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был перенесен в немецкий город. Международная федерация объяснила свое решение желанием дать возможность спортсменам и тренерам из всех стран принять участие в соревновании, которое фокусируется на спорте, а не на обвинениях или дискуссиях.