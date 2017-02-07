Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объявлен состав сборной России на ЧМ-2017 по бобслею и скелетону

Спорт
7 февраля, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Чемпионат мира пройдет с 13 по 26 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы
Соревнования по бобслею среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх

Соревнования по бобслею среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх

© ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объявлен состав сборной России на чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

В бобслейную команду вошли: пилоты Надежда Сергеева, Александра Родионова, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов и разгоняющие Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев.

За сборную России по скелетону выступят: Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года в Кенигзее. Изначально турнир должен был состоятся в Сочи, но по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был перенесен в немецкий город. Международная федерация объяснила свое решение желанием дать возможность спортсменам и тренерам из всех стран принять участие в соревновании, которое фокусируется на спорте, а не на обвинениях или дискуссиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама