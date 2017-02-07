Агент: "Лейкерс" не переводили Мозгова в резерв и не планируют обменивать

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренерский штаб клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" не переводил российского центрового Тимофея Мозгова в резерв, наставник команды Люк Уолтон предупреждал игрока, что тот пропустит матч против "Нью-Йорка". Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Мозгов переведен в резервный состав, а руководство клуба считает, что центровой не сможет больше прогрессировать и его нынешние игровые показатели не соответствуют его зарплате ($64 млн за 4-летний контракт, один из самых высоких окладов в команде).

"Ни о каком переводе в резерв речи нет - эта информация не соответствует действительности. Более того, Уолтон разговаривал перед игрой с Тимой и предупреждал, что он не сыграет, - заявил Шарифьянов. - Очевидно, что "Лейкерс" сейчас находятся в процессе капитальной перестройки, пытаются сами понять, кто из молодых игроков на что способен - от этого и эксперименты с составом. В плей-офф команда, очевидно, не попадает и сейчас должна упасть в турнирной таблице как можно ниже, чтобы получить высокий "драфт-пик", именно поэтому команда не играет опытными игроками, как Тима или Луол Дэнг, в решающих отрезках матча".

По словам Шарифьянова "Лейкерс" не планирует обменивать российского игрока: "Мозгов может усилить любую команду, которая претендует на что-то серьезное. Но у него большой долгосрочный контракт".

Мозгов перешел в "Лейкерс" в 2016 году, до этого он выступал за "Кливленд", с которым стал чемпионом НБА.