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Сочинские корпоративные игры включены в календарь Минспорта России

Спорт
7 февраля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В ходе Игр сотрудники государственных и коммерческих структур примут участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сочинские корпоративные игры, которые состоятся 25 февраля в рамках Российского инвестиционного форума, включены в календарь Минспорта России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В спортивную программу форума также вошли гала-матч по хоккею, турниры по горным лыжам и теннису. В ходе Сочинских корпоративных игр сотрудники государственных и коммерческих структур примут участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, настольному теннису, шахматам, шашкам, нардам, дартсу, перетягиванию каната, гиревому спорту, подтягиваю и отжиманию. В деловую программу форума также включена панельная сессия о спорте.

Министр спорта Павел Колобков отметил, что корпоративные игры являются хорошей пропагандой спорта среди экономически активного населения. "Занимающийся спортом человек меньше болеет, он целеустремленней и успешней справляется с задачами на работе и в жизни. Важно, что главы компаний сами занимаются спортом и задумываются об увлечениях сотрудников. Формат корпоративных игр хорошо себя зарекомендовал, и мы будем поддерживать это начинание", - заявил Колобков.

"Спортивная программа и сессии о спорте стали традиционными на ведущих экономических форумах, и это здорово. Мы обсуждали сотрудничество с "Росконгрессом" в этом направлении и будем постепенно его расширять", - добавил министр спорта.

В этом году спортивная программа также будет организована в рамках Петербургского международного экономического форума (1-3 июня, Санкт-Петербург), Восточного экономического форума (6-7 сентября, Владивосток) и Международного арктического форума (29-30 марта, Архангельск), оператором которых является фонд "Росконгресс".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. ТАСС выступит генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Российского инвестиционного форума.

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