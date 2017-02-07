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Футбольные клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные €742 млн

Спорт
7 февраля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Предыдущее достижение было установлено зимой 2011 года - €523 млн
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Юлиян Дракслер перешел из немецкого "Вольфсбурга" во французский ПСЖ, по данным СМИ, за €35 млн

Юлиан Дракслер перешел из немецкого "Вольфсбурга" во французский ПСЖ, по данным СМИ, за €35 млн

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Расходы футбольных клубов пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Франции, Германии, Италии и Испании - в зимнее трансферное окно 2017 года составили €742 млн. Об этом сообщает портал Сies.

Данная сумма стала рекордной для зимнего трансферного окна. Предыдущее достижение датировано зимой 2011 года и составило €523 млн.

Больше остальных зимой 2017 года потратили английские клубы - €443 млн. Далее расположились клубы из Франции (225 млн), Германии (189 млн), Италии (169 млн) и Испании (64 млн).

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