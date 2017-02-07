Чернышенко: Сочи благодаря опыту проведения ОИ-2014 готов принять событие любого уровня

СОЧИ, 7 февраля. / Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Курорт Сочи, во вторник отмечающий третью годовщину со дня открытия зимних Олимпийских игр, и сейчас готов принять событие любого масштаба. Такое мнение ТАСС высказал Дмитрий Чернышенко, который являлся главой оргкомитета "Сочи-2014".

"Я думаю, нет человека, который бы не согласился с тем, что Олимпиада преобразила всю страну, регион и наш любимый город Сочи, - сказал Чернышенко. - И отрадно видеть, что олимпийское наследие используется здесь лучшим и самым эффективным образом. Жителям пришлось претерпеть определенные неудобства, зато теперь Сочи - один из самых удобных и комфортных городов, который может принять события любого уровня".

За прошедшие после Олимпийских игр три года Сочи стал самым популярным среди россиян курортом. "Благодаря олимпийскому проекту мы решили две главные проблемы, которые не только не решались десятилетиями, но и год от года усугублялись. Мы полностью модернизировали всю городскую инфраструктуру и превратили Сочи в круглогодичный курорт широкого профиля", - напомнил мэр Сочи Анатолий Пахомов. По его словам, в 2016 году город принял 6,5 млн отдыхающих - больше, чем в лучшие советские годы.

"Сочи пережил второе рождение, и я счастлив и горд, что мне довелось возглавлять курорт в этот исторический для него отрезок времени", - отметил Пахомов. Он добавил, что свой вклад в подготовку Сочи к Олимпиаде сделали тысячи россиян: чиновники всех уровней, архитекторы, инженеры и строители, а также представители СМИ.

Командный подход

К масштабному спортивному событию Сочи начал готовиться в 2007 году, сразу после объявления его столицей Игр-2014. Перед властями курорта стояла задача выполнить все пункты, отраженные в заявочных обязательствах, которые город дал Международному олимпийскому комитету (МОК).

"Данная задача была достаточно сложной, так как требовала комплексной работы с оргкомитетом "Сочи-2014", правительством РФ, министерствами и ведомствами, администрацией Краснодарского края, МОК, Международным паралимпийским комитетом, международными и национальными спортивными федерациями, - напомнил бывший директор департамента по реализации полномочий по подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года администрации города Сочи Александр Карандин. - Мы построили работу по стандартам проектного управления, что было осуществлено впервые в органах исполнительной власти в России".

По его словам, одним из важных этапов проверки хода подготовки к Играм стали тестовые соревнования, которые были проведены в 2011-2013 гг. В этот период Сочи принял 74 соревнования по большинству олимпийских и паралимпийских дисциплин.

"В то время форсировалось строительство олимпийских объектов, транспортной, гостиничной и другой инфраструктуры города, поэтому возложенная на город задача была очень сложной и было принято решение создать по примеру Игр-2012 Городской оперативный штаб. Штаб организовывал и управлял работой всех городских служб и координировал работу федеральных и краевых ведомств во время проведения тестовых мероприятий. Сотрудники штаба работали в круглосуточном режиме", - рассказал собеседник ТАСС.

Как сейчас используются олимпийские объекты

На базе крытого конькобежного центра "Адлер Арена" открыта Академия тенниса Краснодарского края. В ледовой арене "Шайба" занимаются воспитанники Всероссийского детского спортивно-оздоровительного центра "Сириус", в котором круглый год отдыхает, учится и тренируется талантливая спортивная молодежь со всей страны.

Ледовый дворец "Большой" превратился в многофункциональный спортивно-развлекательный центр. После окончания Игр он используется для домашних матчей хоккейного клуба "Сочи", арена принимала матчи Еврохоккейтура с участием сборных России, Чехии, Финляндии и Швеции, матчи Ночной хоккейной лиги. На льду дворца зимних видов спорта "Айсберг" прошли шоу Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания и чемпионат России по фигурному катанию. Рядом открыт Центр фигурного катания олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, в котором проводятся сборы и соревнования сборной России.

Стадион "Фишт", где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, находится на реконструкции. В 2018 году здесь пройдут игры группового этапа чемпионата мира по футболу, а в 2017-м состоятся матчи Кубка конфедераций.