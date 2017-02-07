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РУСАДА заявило, что прогресс в восстановлении организации в правах остается позитивным

Спорт
7 февраля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации
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РУСАДА

РУСАДА

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Прогресс в восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) остается позитивным. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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6 февраля состоялся очередной совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который принял решение отложить вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной организации до тех пор, пока РУСАДА не будет приведено в соответствие кодексу WADA.

"РУСАДА продолжает свою работу с WADA, Министерством спорта РФ, Независимой общественной антидопинговой комиссией, а также вместе с другими заинтересованными сторонами для возвращения организации статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Прогресс в деятельности РУСАДА остается стабильным и позитивным", - говорится в сообщении.

Независимая комиссия WADA 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.

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