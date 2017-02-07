Кураньи и Леманн вошли в состав сборной Германии по футболу на Кубок легенд

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший форвард московского "Динамо" Кевин Кураньи и вратарь лондонского "Арсенала" Йенс Леманн вошли в состав сборной Германии по футболу на Кубок легенд. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Также за немецкую команду на турнире сыграют Йорг Альберц, Ханно Балич, Дитер Бурденски, Дариуш Вош, Ричард Гольц, Йенс Новотны, Патрик Овомойела, Марко Рейх, Маркс Торбен, Маттиас Хергет, Микаель Шульц.
Турнир пройдет в дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 18-19 февраля. В турнире также сыграют команды России, Нидерландов, Португалии, Италии и сборная Звезд футбола.
Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.