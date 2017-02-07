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БК ЦСКА извинился за отсутствие Теодосича в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Спорт
7 февраля, 13:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Теодосич не будет участвовать в матче, так как проходит реабилитацию после травмы
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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА принес извинения болельщикам за отсутствие разыгрывающего защитника клуба Милоша Теодосича в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

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Теодосич был выбран в стартовую пятерку "звезд мира" на Матч всех звезд. В составе команды его заменит Данило Анджушич из пермской "Пармы".

"В воскресном матче с "Автодором" Милош вернулся в строй на две недели раньше изначально установленного врачами срока. Фактически он продолжает восстановление после травмы и в настоящее время проходит курс консервативной терапии на базе клуба, предполагающий строго дозированную нагрузку и длительные ежедневные физиотерапевтические процедуры", - сказали в пресс-службе ЦСКА.

"Мы благодарны руководству Единой лиги ВТБ, с пониманием отнесшемуся к ситуации и не ставшему вырывать игрока из важнейшего процесса. Хотим попросить прощения у болельщиков, которые рассчитывали увидеть Теодосича на сочинском паркете. Уверены, что отсутствие Милоша на Матче звезд поможет ему набрать форму и порадовать блестящей игрой в ближайших официальных матчах", - добавил в пресс- службе.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.

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