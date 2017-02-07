БК ЦСКА извинился за отсутствие Теодосича в Матче звезд Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА принес извинения болельщикам за отсутствие разыгрывающего защитника клуба Милоша Теодосича в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.
Теодосич был выбран в стартовую пятерку "звезд мира" на Матч всех звезд. В составе команды его заменит Данило Анджушич из пермской "Пармы".
"В воскресном матче с "Автодором" Милош вернулся в строй на две недели раньше изначально установленного врачами срока. Фактически он продолжает восстановление после травмы и в настоящее время проходит курс консервативной терапии на базе клуба, предполагающий строго дозированную нагрузку и длительные ежедневные физиотерапевтические процедуры", - сказали в пресс-службе ЦСКА.
"Мы благодарны руководству Единой лиги ВТБ, с пониманием отнесшемуся к ситуации и не ставшему вырывать игрока из важнейшего процесса. Хотим попросить прощения у болельщиков, которые рассчитывали увидеть Теодосича на сочинском паркете. Уверены, что отсутствие Милоша на Матче звезд поможет ему набрать форму и порадовать блестящей игрой в ближайших официальных матчах", - добавил в пресс- службе.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.