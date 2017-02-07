Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Медвешчак": хотели бы остаться в КХЛ, но решение примет совет директоров лиги

Спорт
7 февраля, 13:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В январе "Медвешчак" сообщил, что в конце февраля - начале марта клуб, исходя из финансовых возможностей, примет решение, будет ли он выступать в лиге в следующем сезоне
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Медвешчака"

Хоккеисты "Медвешчака"

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский клуб "Медвешчак" хотел бы остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на следующий сезон, но решение по его будущему остается за советом директоров лиги. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Маркантонио Белинич.

Смотрите также
Совет директоров КХЛ обсудит будущее "Медвешчака" в лиге с другими клубами

Клуб из Загреба вошел в состав КХЛ весной 2013 года - лучшим его достижением является выход в первый раунд плей- офф. В январе "Медвешчак" сообщил, что в конце февраля - начале марта клуб, исходя из финансовых возможностей, примет решение, будет ли он выступать в лиге в следующем сезоне. Параллельно "Медвешчак" рассматривает возможность играть в австрийской хоккейной лиге EBEL, где команда играла раньше. Ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил ТАСС, что возможность участия "Медвешчака" в чемпионате следующего сезона будет рассмотрена вместе с другими клубами на заседании совета в конце сезона.

"Мне доставило удовольствие работать с людьми из КХЛ, поэтому мы хотели бы остаться в лиге, - сказал Белинич. - Но это только мое желание - решение примет совет директоров КХЛ. По этой теме с мистером Чернышенко (президент КХЛ. - Прим. ТАСС) мы не разговаривали, у нас был контакт со спортивным департаментом. Мы надеемся, что у нас будет все хорошо, также как, к примеру, у "Йокерита" и "Слована".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
2
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
5
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
6
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
7
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Темы дня
Реклама