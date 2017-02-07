"Медвешчак": хотели бы остаться в КХЛ, но решение примет совет директоров лиги

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский клуб "Медвешчак" хотел бы остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на следующий сезон, но решение по его будущему остается за советом директоров лиги. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Маркантонио Белинич.

Клуб из Загреба вошел в состав КХЛ весной 2013 года - лучшим его достижением является выход в первый раунд плей- офф. В январе "Медвешчак" сообщил, что в конце февраля - начале марта клуб, исходя из финансовых возможностей, примет решение, будет ли он выступать в лиге в следующем сезоне. Параллельно "Медвешчак" рассматривает возможность играть в австрийской хоккейной лиге EBEL, где команда играла раньше. Ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил ТАСС, что возможность участия "Медвешчака" в чемпионате следующего сезона будет рассмотрена вместе с другими клубами на заседании совета в конце сезона.

"Мне доставило удовольствие работать с людьми из КХЛ, поэтому мы хотели бы остаться в лиге, - сказал Белинич. - Но это только мое желание - решение примет совет директоров КХЛ. По этой теме с мистером Чернышенко (президент КХЛ. - Прим. ТАСС) мы не разговаривали, у нас был контакт со спортивным департаментом. Мы надеемся, что у нас будет все хорошо, также как, к примеру, у "Йокерита" и "Слована".