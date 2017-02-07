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Четыре российских лыжника подадут апелляции в CAS на временное отстранение

Спорт
7 февраля, 13:18 дата обновления: 7 февраля, 13:27 UTC+3
Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова будут требовать ускоренного рассмотрения апелляций
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Максим Вылегжанин

Максим Вылегжанин

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе их временное отстранение из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом Вылегжанин сообщил ТАСС.

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Ранее портал Langrenn со ссылкой на пресс-релиз FIS сообщил, что апелляции лыжников на временное отстранение отклонены.

"Мы этого и ожидали, будем готовить бумаги и подавать документы в CAS. Конечно, будем требовать ускоренного рассмотрения наших апелляций", - сказал Вылегжанин.

В декабре 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством профессора Ричарда Макларена, в которой говорилось о том, что порядка тысячи российских спортсменов были причастны к допинговым махинациям. На основании доклада Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, в частности, временные отстранения получили указанные выше лыжники.

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