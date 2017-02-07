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ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжников

Спорт
7 февраля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Во вторник FIS отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение
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Алексей Петухов

Алексей Петухов

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) наняла представителей швейцарской адвокатской конторы для представления интересов отстраненных лыжников в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

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Максим Вылегжанин
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение

Во вторник Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Федерация для защиты спортсменов наняла адвокатов из швейцарской конторы", - сказала Вяльбе, отказавшись опубликовать название этой фирмы.

Как ранее сообщила президент ФЛГР, отстраненные лыжники продолжают подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав на турнир, по словам Вяльбе, может быть назван за день до старта гонок.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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