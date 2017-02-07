ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжников

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ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжниковСпорт 7 февраля, 14:04
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) наняла представителей швейцарской адвокатской конторы для представления интересов отстраненных лыжников в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
Во вторник Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Федерация для защиты спортсменов наняла адвокатов из швейцарской конторы", - сказала Вяльбе, отказавшись опубликовать название этой фирмы.
Как ранее сообщила президент ФЛГР, отстраненные лыжники продолжают подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав на турнир, по словам Вяльбе, может быть назван за день до старта гонок.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.