ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжников

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) наняла представителей швейцарской адвокатской конторы для представления интересов отстраненных лыжников в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Во вторник Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Федерация для защиты спортсменов наняла адвокатов из швейцарской конторы", - сказала Вяльбе, отказавшись опубликовать название этой фирмы.

Как ранее сообщила президент ФЛГР, отстраненные лыжники продолжают подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав на турнир, по словам Вяльбе, может быть назван за день до старта гонок.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.