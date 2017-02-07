Россиянин Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячом

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянин Юрий Шардаков признан лучшим полузащитником чемпионата мира по хоккею с мячом, завершившегося в воскресенье в шведском Сандвикене. Об этом сообщает прес-служба Федерации хоккея с мячом России.
Российская сборная заняла второе место, в финале со счетом 3:4 уступив хозяевам турнира - команде Швеции.
Лучшим вратарем назван швед Андреас Бергвалл, лучшим защитником - Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция), лучшим нападающим - Кристоффер Эдлунд (Швеция), лучшим игроком - Юхан Лефстедт (Швеция).
В символическую сборную чемпионата, составленную журналистами, вошли четыре российских игрока. Это защитник Павел Булатов, полузащитники Янис Бефус, Алан Джусоев и нападающий Евгений Иванушкин.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.