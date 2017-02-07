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Россиянин Шардаков признан лучшим полузащитником ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
7 февраля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Сборная России заняла второе место на чемпионате мира в Швеции
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Юрий Шардаков

Юрий Шардаков

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянин Юрий Шардаков признан лучшим полузащитником чемпионата мира по хоккею с мячом, завершившегося в воскресенье в шведском Сандвикене. Об этом сообщает прес-служба Федерации хоккея с мячом России.

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Российская сборная заняла второе место, в финале со счетом 3:4 уступив хозяевам турнира - команде Швеции.

Лучшим вратарем назван швед Андреас Бергвалл, лучшим защитником - Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция), лучшим нападающим - Кристоффер Эдлунд (Швеция), лучшим игроком - Юхан Лефстедт (Швеция).

В символическую сборную чемпионата, составленную журналистами, вошли четыре российских игрока. Это защитник Павел Булатов, полузащитники Янис Бефус, Алан Джусоев и нападающий Евгений Иванушкин.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Хабаровске.

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