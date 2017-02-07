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Петухов: отстраненные лыжники надеются на положительное решение CAS по участию в ЧМ

Спорт
7 февраля, 14:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Во вторник FIS отклонила апелляции российских лыжников Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение
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Алексей Петухов

Алексей Петухов

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстраненные лыжники сборной России продолжают подготовку к чемпионату мира и будут надеяться до последнего на положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о их допуске на мировое первенство. Об этом ТАСС сообщил один из отстраненных лыжников Алексей Петухов.

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ФЛГР наняла швейцарских адвокатов для защиты отстраненных лыжников

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам Вылегжанина, спортсмены подадут апелляции в CAS на данное решение FIS. Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, для защиты прав спортсменов наняты адвокаты из швейцарской фирмы.

"Мы не теряем надежду до конца. Я готовлюсь к соревнованиям, чувствую себя неплохо. Будет большим разочарованием, если мы не успеем (получить разрешение) до чемпионата мира. Не знаком с юридическими нюансами, но если будет ускоренное рассмотрение, то должны рассмотреть в ближайшее время", - сказал Петухов.

23 декабря было объявлено, что Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова, а также Александр Легков и Евгений Белов были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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