Коу заявил, что не вводил в заблуждение британских парламентариев по вопросу допинга

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что не вводил в заблуждение британских парламентариев по поводу ситуации с возможным получением взяток членами организации за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Об этом он заявил в интервью BBC.

В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD и французская газета "Le Monde" после совместного расследования сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-тестах. Также ARD привел текст электронного письма бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, в котором он обвинил IAAF в нарушении ранее достигнутых договоренностей по делам шести российских легкоатлетов. Коу ранее неоднократно заявлял о том, что он был не в курсе происходящего в IAAF в тот период, однако парламентский комитет по культуре, СМИ и спорту Великобритании в январе опубликовал электронные письма функционера, в которых он подтверждает, что ознакомлен с обвинениями в коррупции в отношении ряда чиновников организации.

"Я не вводил в заблуждение ни депутатов, ни комиссию. Я возглавляю организацию, объединяющую 214 стран. Когда они (парламентарии) со мной беседовали, я предоставил им всю информацию, которой владею. Мы говорили на протяжении трех часов", - сказал Коу.

Отвечая на вопрос о пожизненном отстранении бывшего генерального секретаря IAAF Ника Дэвиса, который был обвинен в причастности к сокрытию положительных допинг-проб российских легкоатлетов, Коу заявил, что на работе организации это не отразилось. "Есть независимый орган IAAF, который занимался этим вопросом. Не только в отношении Дэвиса, но и других сотрудников. По-человечески мне очень жаль, что так сложилось, но на работе организации это не сказалось", - добавил Коу.