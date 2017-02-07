Козак одобрил предложение о проведении Олимпиады-2028 в Санкт-Петербурге

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СОЧИ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Правительство РФ готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.
"Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге, - отметил Козак. - Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства".
"Для того, чтобы Сочи стал олимпийской столицей, мы во всей стране проводили референдум и доказали МОК, что все население России хочет, чтобы страна была столицей Олимпийских игр", - добавил он.
"Мы научились организовывать такие соревнования, мы готовы, - подчеркнул Козак. - Поэтому если МОК, международные федерации выступят с таким предложением, а горожане поддержат эту идею, то правительство РФ готово поддерживать такие начинания. Россия - спортивная держава".
Ранее в СМИ также сообщалось, что потенциальным претендентом на проведение Игр-2028 может стать Казань.
Зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в Сочи. 7 февраля в Сочи отмечается третья годовщина со дня открытия Игр.