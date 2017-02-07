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В 2015 и 2016 гг. к уголовной ответственности привлечено 75 лидеров фанатских объединений

Спорт
7 февраля, 14:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Двухстам болельщикам МВД запретило посещать спортивные мероприятия
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Файер-шоу фанатов "Локомотива"

Файер-шоу фанатов "Локомотива"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Более 70 лидеров неформальных объединений болельщиков было привлечено к уголовной ответственности в 2015 и 2016 годах. Об этом в рамках форума "Технологии безопасности" заявил начальник Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Леонид Гербановский.

"В прошлом году было задержано 3384 человека, еще 57,9% нарушений совершено на матчах с участием клубов Российской футбольной премьер-лиги. При этом мы отмечаем рост количества использования пиротехники - только во второй половине 2016 года было установлено более тысячи таких фактов, кроме того, было зафиксировано два случая массового хранения пиротехнических изделий. Ежегодное снижение посещения спортивных мероприятий определенно связано с хулиганством, нецензурщиной и опасным для окружающих поведением футбольных фанатов. Более того околофутбольная агрессия выплескивается и за пределами стадиона", - сказал Гербановский.

"Участниками неформальных объединений болельщиков совершаются массовые драки, беспорядки, устраиваются незаконные акции, - продолжил он. - В этих условиях МВД России приходится действовать жестко - в 2015 и 2016 годах в отношении лидеров неформальных объединений болельщиков возбуждено более 60 административных дел, а к уголовной ответственности привлечено 75 лиц. В отношении более чем 200 человек применено такое административное наказание, как запрет на посещение массовых спортивных соревнований, - на сегодня в списке запретов 53 человека. Однако из 3214 административных материалов судами рассмотрено только 2550 дел, а административная ответственность наложена только в 201 случае, и это проблема, профилактические действия пока слабые".

Однако он подверг критике работу футбольных федераций, подчеркнув, что беспорядков с участием российских болельщиков на чемпионате Европы во Франции можно было избежать. "Заинтересованные футбольные федерации с правоохранительными органами взаимодействуют слабо. Так на неоднократные запросы со стороны МВД России об информации о купивших билеты на чемпионат Европы во Франции ответ поступил только за несколько дней до первого матча. Это не позволило нам провести необходимую профилактическую работу, которая могла бы предотвратить правонарушения, совершенные российскими болельщиками", - сказал начальник органа МВД России.

По словам Гербановского, в 2016 году для обеспечения правопорядка было задействовано почти 650 тысяч сотрудников. "При этом особое внимание обращалось обеспечению безопасности при проведении наиболее крупных массовых и зрелищных мероприятий - прежде всего это матчи РФПЛ, еврокубковые турниры, а также наиболее значимые международные турниры. Изменения в законодательстве позволили сократить участие в охране порядка более чем 18% сотрудников полиции, однако следует признать, что на сегодняшний день количество административных нарушений на спортивных мероприятиях не улучшается и уменьшилось лишь на 963 единицы", - отметил он.

Работа форума "Технологии безопасности" началась во вторник в Москве. В рамках форума во вторник прошла конференция на тему "Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".

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