Писарев: перед "Олимпийцем" стоит задача выхода в ФНЛ

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Руководство нижегородского клуба "Олимпиец" поставило перед командой задачу выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал новый главный тренер команды Николай Писарев.

Во вторник руководство "Олимпийца" объявило о назначении на пост главного тренера бывшего наставника молодежной сборной России Николая Писарева.

"Я благодарен руководству, что мне было оказано доверие, на посту тренера "Олимпийца" я постараюсь реализовать свои тренерские идеи. Для нас важно вернуть людей на стадион в Нижнем Новгороде, вернуть интерес зрителей. Перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, которую мы постараемся реализовать. На данный момент тренерский штаб полностью не сформирован, это будет сделано чуть позже", - сказал Писарев.

"Олимпиец" выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в зоне "Урал-Поволжье". В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице.