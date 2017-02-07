Писарев: перед "Олимпийцем" стоит задача выхода в ФНЛ

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МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Руководство нижегородского клуба "Олимпиец" поставило перед командой задачу выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал новый главный тренер команды Николай Писарев.
Во вторник руководство "Олимпийца" объявило о назначении на пост главного тренера бывшего наставника молодежной сборной России Николая Писарева.
"Я благодарен руководству, что мне было оказано доверие, на посту тренера "Олимпийца" я постараюсь реализовать свои тренерские идеи. Для нас важно вернуть людей на стадион в Нижнем Новгороде, вернуть интерес зрителей. Перед командой стоит задача выхода в ФНЛ, которую мы постараемся реализовать. На данный момент тренерский штаб полностью не сформирован, это будет сделано чуть позже", - сказал Писарев.
"Олимпиец" выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в зоне "Урал-Поволжье". В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице.