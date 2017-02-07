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Жуков верит, что в будущем шахматы войдут в программу Олимпийских игр

Спорт
7 февраля, 15:07 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
По словам главы ОКР, он много раз говорил об этом и с прежним президентом МОК Жаком Рогге, и с Томасом Бахом
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Александр Жуков

Александр Жуков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Шахматы в будущем обязательно пополнят программу Олимпийских игр. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"В мире проводится шахматная Олимпиада, в которой участвуют 200 стран - не меньше, чем в Олимпийских играх, и даже больше, чем в зимних Играх, - сказал Жуков. - Но есть проблема, которая связана с тем, что девиз Олимпийских игр, который еще Пьер де Кубертен придумал, - "быстрее, выше, сильнее". И мы не можем понять, что делать в этой ситуации с шахматами, куда их поставить, но надо быстрее думать, делать сильные ходы, как говорят шахматисты".

"Я не исключаю, что когда-то такое решение будет принято, - подчеркнул Жуков. - Я много раз говорил об этом и с прежним президентом МОК Жаком Рогге, и с Томасом Бахом. Все очень любят шахматы, но пока не готовы включить их в программу Олимпийских игр. Но я верю, что когда-нибудь такое время все-таки наступит".

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