Жуков верит, что в будущем шахматы войдут в программу Олимпийских игр

СОЧИ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Шахматы в будущем обязательно пополнят программу Олимпийских игр. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"В мире проводится шахматная Олимпиада, в которой участвуют 200 стран - не меньше, чем в Олимпийских играх, и даже больше, чем в зимних Играх, - сказал Жуков. - Но есть проблема, которая связана с тем, что девиз Олимпийских игр, который еще Пьер де Кубертен придумал, - "быстрее, выше, сильнее". И мы не можем понять, что делать в этой ситуации с шахматами, куда их поставить, но надо быстрее думать, делать сильные ходы, как говорят шахматисты".

"Я не исключаю, что когда-то такое решение будет принято, - подчеркнул Жуков. - Я много раз говорил об этом и с прежним президентом МОК Жаком Рогге, и с Томасом Бахом. Все очень любят шахматы, но пока не готовы включить их в программу Олимпийских игр. Но я верю, что когда-нибудь такое время все-таки наступит".