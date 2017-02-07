Футболисты "Зенита" победили "Соннам" в товарищеском матче

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" победил южнокорейский "Соннам" со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел на сборе в испанском Аликанте.
В составе победителей голы забили Александр Кокорин (40-я минута) и Лука Джорджевич (80). В составе соперника голом отметился Ан Сан Хен (50).
Первый официальный матч после зимнего перерыва "Зенит" проведет 16 февраля против бельгийского "Андерлехта" в 1/16 финала Лиги Европы.