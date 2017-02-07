Австрийка Шмидхофер победила в супергиганте на ЧМ в Санкт-Морице

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Австрийка Николь Шмидхофер победила в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. Спортсменка преодолел дистанцию за 1 минуту и 21,32 секунды.

Второе место заняла представительница Лихтенштейна Тина Вайратер (отставание 0,33 секунды), третье место на счету швейцарки Лары Гут (+0,36).

Чемпионат мира завершится 19 февраля.