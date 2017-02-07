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Озеров: Россия не допустит на ЧМ-2018 беспорядков, которые были на Евро-2016

Спорт
7 февраля, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, все необходимые нормативные документы в стране изданы, требования обозначены
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Виктор Озеров

Виктор Озеров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. При проведении Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира - 2018 Россия не допустит беспорядков, которые были на чемпионате Европы - 2016 во Франции. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

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Во время чемпионата Европы летом 2016 года перед матчем Англия - Россия в Марселе произошли беспорядки с участием болельщиков обеих команд. Были задержаны в том числе российские фанаты, трое из них были осуждены на разные сроки.

"Те средства опознавания, которые сейчас есть, должны говорить болельщику, что все, что он совершил в чаше стадиона, запомнится и тебя все равно найдут. Я думаю, что все пройдет нормально и беспорядков, которые мы видели во Франции, в России не могут допустить. Все необходимые нормативные документы в стране изданы, требования обозначены, и они не уменьшают правила, которые ставит перед нами ФИФА", - сказал Озеров.

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"Самое главное, что вся необходимая инфраструктура, которая связана с обеспечением мер безопасности как на прилегающей территории, так и внутри чаши стадиона, находится на уровне самых современных требований. По крайней мере в Москве, все мероприятия, которые сейчас проводятся, дают возможность обеспечить такие меры безопасности, которые на порядок выше, чем на "Уэмбли" или стадионе "Шахтера" в Донецке до войны. Это делается не для того, чтобы болельщиков поставить в жесткие рамки, все будет в рамках человеческих норм с использованием нормальных приспособлений - анализаторов, рамок и так далее", - добавил он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

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