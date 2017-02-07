Судья Универсиады погиб в результате схода лавины в ущелье Чимбулак близ Алма-Аты

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АСТАНА, 7 февраля /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Технический судья, прибывший на Универсиаду в Алма-Ату из Красноярска, погиб в результате схода лавины. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
По данным комитета, ЧП произошло во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулак.
"В 15:23 (в 12:23 мск) спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения. В 16:14 (13:14 мск) врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть", - проинформировал Иманкулов.
Универсиада завершится 8 февраля.