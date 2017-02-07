Жуков: Казань, Сочи и Петербург могут претендовать на проведение Олимпиады в будущем

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СОЧИ, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Казань, Сочи и Санкт-Петербург могут в будущем претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство готово поддержать предложение о проведении летней Олимпиады в Санкт-Петербурге в 2028 году при условии, что жители одобрят проведение соревнований.
"В России есть несколько городов, которые могли бы принять летние Олимпийские игры, - это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Они вполне могли бы претендовать, - сказал Жуков. - У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне".
Ранее в СМИ также сообщалось, что потенциальным претендентом на проведение Игр-2028 может стать Казань.
Зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в Сочи. 7 февраля в Сочи отмечается третья годовщина со дня открытия Игр.