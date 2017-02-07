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ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусе

Спорт
7 февраля, 16:04 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
В понедельник Совет IAAF оставил в силе дисквалификацию российских легкоатлетов на международных соревнованиях
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Александр Жуков

Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет поддерживать всех российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.

В понедельник Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию российских легкоатлетов на международных соревнованиях, наложенную в ноябре 2015 года из-за многочисленных нарушений антидопингового законодательства.

"ОКР будет поддерживать всех российских легкоатлетов, даже выступающих в нейтральном статусе. В любом статусе мы будем их поддерживать", - сказал Жуков.

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