ОКР поддержит всех легкоатлетов РФ, выступающих в нейтральном статусе

СОЧИ, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет поддерживать всех российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.

В понедельник Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию российских легкоатлетов на международных соревнованиях, наложенную в ноябре 2015 года из-за многочисленных нарушений антидопингового законодательства.

"ОКР будет поддерживать всех российских легкоатлетов, даже выступающих в нейтральном статусе. В любом статусе мы будем их поддерживать", - сказал Жуков.