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Хоккейный клуб "Авангард" вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков Омска

Спорт
7 февраля, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Клуб КХЛ занял девятое место в рейтинге
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" вошел в десятку самых крупных налогоплательщиков Омска. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В понедельник на сайте ФНС России была опубликована информация о крупнейших налогоплательщиках Омской области в федеральный бюджет, налогоплательщиков Омской области в областной бюджет региона и налогоплательщиков Омской области в бюджет города. "Авангард" занял девятое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет города.

Омский клуб на 100 процентов финансируется компанией "Газпром нефть", размер социальных инвестиций компании в Омской области за предыдущий год превысил 2,2 миллиарда рублей.

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