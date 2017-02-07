Хоккейный клуб "Авангард" вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков Омска

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" вошел в десятку самых крупных налогоплательщиков Омска. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
В понедельник на сайте ФНС России была опубликована информация о крупнейших налогоплательщиках Омской области в федеральный бюджет, налогоплательщиков Омской области в областной бюджет региона и налогоплательщиков Омской области в бюджет города. "Авангард" занял девятое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет города.
Омский клуб на 100 процентов финансируется компанией "Газпром нефть", размер социальных инвестиций компании в Омской области за предыдущий год превысил 2,2 миллиарда рублей.