Хоккейный клуб "Авангард" вошел в десятку крупнейших налогоплательщиков Омска

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" вошел в десятку самых крупных налогоплательщиков Омска. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В понедельник на сайте ФНС России была опубликована информация о крупнейших налогоплательщиках Омской области в федеральный бюджет, налогоплательщиков Омской области в областной бюджет региона и налогоплательщиков Омской области в бюджет города. "Авангард" занял девятое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет города.

Омский клуб на 100 процентов финансируется компанией "Газпром нефть", размер социальных инвестиций компании в Омской области за предыдущий год превысил 2,2 миллиарда рублей.