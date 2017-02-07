Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Виновные в срыве сроков строительства стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге будут привлечены к ответственности. Об этом сообщил журналистам в Калининграде полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов.

"Зенит-Арена", я уже говорил, - это, конечно, сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем - менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики, к сожалению. Сейчас работают правоохранительные органы и достаточно жестко, доведут это дело до суда, безусловно, и ответственность наступит для всех тех, кто должен понести эту ответственность", - сказал он.

"Если опустить строительные нюансы, сроки и стоимость, это ("Зенит-Арена") колоссальной красоты объект, я там был не один раз, громадный. У города Санкт-Петербурга есть понимание, как они его будут содержать - они готовы будут его передать в концессию, то есть на бюджете города это никак не отразится", - добавил полпред.

Он отметил, что, по его мнению, в этом плане найдено приемлемое решение. "Если оно состоится, будут довольны все. Горожане получат такой объект, хороший, эксплуатирующая организация будет самостоятельно выделять деньги на его содержание и проводить там мероприятия по их усмотрению, согласованно с городом, а город получит хорошую, наверное, одну из лучших в стране спортивных площадок", - сказал Цуканов.

История строительства

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций.

В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком, компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу - разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА.