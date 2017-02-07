Козак: Олимпиада в Сочи дала взлет массовым занятиям спортом

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СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2014 года послужили делу популяризации массового спорта в РФ. Такое мнение высказал сегодня журналистам вице-премьер Дмитрий Козак на праздновании третьей годовщины с момента открытия Олимпиады в Сочи.
"После Олимпийских игр был взлет количества людей, которые регулярно занимаются спортом. Мы поддерживаем эту традицию путем проведения ежегодного дня зимних видов спорта, в эти выходные 2 млн человек приняли участие в различных мероприятиях по всей стране. Это такое ощутимое, зримое доказательство того, что олимпийское наследие работает", - считает Козак.
По его словам, с 2014 по 2016 годы Сочи принял 363 спортивных соревнования. "Это каждые три дня здесь спортивные соревнования, это очень важно", - подчеркнул он.