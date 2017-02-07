ПСВ: футболист Преппер вряд ли перейдет в "Зенит"

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник голландского ПСВ Дейви Преппер, скорее всего, останется в команде, санкт-петербургский "Зенит" по- прежнему не возобновлял переговоры по переходу игрока. Об этом ТАСС рассказал пресс-атташе голландского клуба Тайс Слегерс.

"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее €20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде. Сам полузащитник заявил, что готов обсудить условия контракта с "Зенитом", если клубы договорятся о сумме трансфера.

"Зенит" по-прежнему не возобновлял переговоры по Препперу. Скорее всего, футболист останется в ПСВ в это трансферное окно", - сказал Слегерс.

Преппер является воспитанником "Витесса", начал там профессиональную карьеру в 2009 году и выступал за команду до 2015 года (134 матча, 15 мячей). В составе ПСВ атакующий полузащитник провел 53 встречи, в которых отметился 15 голами. В составе сборной Нидерландов Преппер принял участие в четырех играх.