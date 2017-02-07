Марка с изображением талисмана ЧМ-2018 Забивакой поступила в почтовые отделения России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Марка с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волком Забивакой поступила в почтовые отделения России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу АО "Марка", которое осуществляет издание и распространение почтовой продукции ЧМ-2018.

Почтовый блок размером 10271 мм содержит марку размером 3042 мм, номиналом 100 рублей, он издан тиражом 250 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи.

В Волгограде торжественная церемония прошла в региональном волонтерском центре. Кандидаты в волонтеры стали главными помощниками и зрителями на церемонии. В областном комитете ЧМ-2018 отметили, что официальный талисман играет важную роль в подготовке и проведении ЧМ-2018. "Забивака поможет рассказать о грядущем турнире, будет развлекать публику на стадионах, станет мировой знаменитостью и послом России в других странах", - подчеркнули в комитете.

Волонтеры приняли участие в спецгашении и в Саранске, мероприятие прошло в главном отделении почты Мордовии. Погасил почтовый блок директор управления федеральной почтовой связи Мордовии Вячеслав Макейчев, тренер Сергей Савочкин, а также юные футболисты Михаил Федак и Николай Бояркин. "Мероприятие для нас знаковое, - отметил Вячеслав Макейчев. - Впервые в церемонии гашения приняли участие молодые спортсмены, которые являются надеждой нашего футбола, мы верим, что рано или поздно они станут участниками чемпионата мира".

Выпуск филателистической продукции, приуроченной к проведению чемпионата мира, является традицией во всем мире. В рамках филателистической программы ЧМ-2018 планируется выпустить более 130 видов продукции. Это 58 почтовых марок и 4 почтовых блока, 13 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 34 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 70 млн экземпляров.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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