Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плющенко не знает, в каком качестве поедет на Олимпиаду-2018

Спорт
7 февраля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В последнее время двукратный олимпийский чемпион не принимал участия в соревнованиях из-за травм
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не знает, в каком качестве поедет на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Смотрите также
Евгений Плющенко
Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2018

Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях. В последнее время 34-летний спортсмен не принимал участия в соревнованиях из-за травм.

"Поеду на свою пятую Олимпиаду, но не знаю, в каком качестве, - сказал Плющенко. - В марте открывается моя школа, где я буду тренировать, со спортсменами в дальнейшем, возможно, поеду на чемпионат России, мира, Олимпиаду".

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама