Плющенко не знает, в каком качестве поедет на Олимпиаду-2018

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не знает, в каком качестве поедет на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".
Плющенко завоевал золото Олимпиады 2006 года в одиночном катании, а также Игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях. В последнее время 34-летний спортсмен не принимал участия в соревнованиях из-за травм.
"Поеду на свою пятую Олимпиаду, но не знаю, в каком качестве, - сказал Плющенко. - В марте открывается моя школа, где я буду тренировать, со спортсменами в дальнейшем, возможно, поеду на чемпионат России, мира, Олимпиаду".
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.