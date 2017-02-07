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Организаторы ОИ-2014 рассказали школьникам об истории сочинской Олимпиады

Спорт
7 февраля, 17:15 UTC+3 СОЧИ Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
В Олимпийском уроке приняли участие воспитанники образовательного центра "Сириус"
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© Александр Рюмин/ТАСС

СОЧИ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Воспитанники образовательного центра "Сириус" приняли участие в Олимпийском уроке, который провели для них непосредственные организаторы Олимпийских игр 2014 года. Школьники из 12 регионов России смогли из первых уст узнать об истории заявки Сочи на право провести зимние Игры, о том, как строились спортивные объекты и как они используются сейчас.

Как рассказал детям вице-премьер Дмитрий Козак, Сочи стал "стал образцом современного города с самой современной общественной инфраструктурой". "Если вспомнить, что здесь было еще 10 лет назад: безумные пробки, машины коптили, дышать было невозможно, море было грязное, в гостиницах мест нет, общественное питание ужасное, спортивных объектов практически не было. А сегодня мы видим этот замечательный город. И это благодаря усилиям многих и многих сотен тысяч людей мы имеем такое материальное наследие", - напомнил Козак.

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Нематериальное наследие

По его словам, кроме ледовых дворцов и инженерной инфраструктуры, Игры в Сочи оставили нематериальное наследие для всей страны. "Это, прежде всего, заметно, существенно возросший интерес к спорту, к здоровому образу жизни не только здесь, в Сочи, а во всей нашей стране. В разы увеличилось количество людей, которые занимаются спортом, зимние виды спорта - хоккей и горные лыжи - стали чрезвычайно популярны", - считает заместитель председателя правительства.

Спортивный праздник

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков напомнил воспитанникам "Сириуса" о том, что здания их центра в дни Олимпиады были местом проведения спортивных соревнований.

"Та атмосфера праздника, которая была здесь во время Олимпиады, хотя прошло три года, не забывается. Это действительно был самый настоящий праздник, а до Олимпиады было много проблем: огромная стройка, а на этом месте, где мы с вами сидим (встреча проходила в Главном медиацентре), было болото и поле. Сейчас это трудно вам представить, в этом поле сделали деревянный помост и заложили первый камень в строительство Олимпиады", - рассказал о событиях десятилетней давности Жуков.

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За ходом подготовки к Играм в Сочи следили не только в России, но и в Международном олимпийском комитете, эту организацию представляли тогда Жан-Клод Килли и Жильбер Фелли. "Таких Игр, какие прошли в Сочи, пока не смогла провести ни одна страна. Они являются лучшими, несмотря на то, что организовать здесь Олимпиаду было не так просто, строили совершено новые ледовые дворцы", - дал свою оценку возглавлявший в 2007-2014 годах координационную комиссию МОК Килли.

После знакомства с гостями воспитанники центра "Сириус" провели для них экскурсию по лабораториям и мастерским Парка науки и искусства, где в эти дни занимаются 180 школьников Урала, Сибири и Поволжья.

Образовательный центр на базе инфраструктуры

Образовательный центр "Сириус" был открыт на базе инфраструктуры зимних Олимпийских игр 2014 года. Центр располагает собственным кампусом, оборудованным спортивными игровыми площадками, тренажерным и СПА-комплексом, имеет открытый бассейн и пляж. Команды спортивной смены по хоккею, фигурному катанию и шахматам проводят занятия на олимпийской малой арене "Шайба" и двух тренировочных аренах "Льдинка" и "Снежинка", где есть все необходимое для тренировок юных спортсменов.

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