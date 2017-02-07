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ФИФА сняла с украинского "Днепра" еще шесть очков за долги

Спорт
7 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Кроме того, "Днепр" из-за долга перед Хуанде Рамосом может быть исключен из высшего дивизиона украинского чемпионата
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) снял с украинского клуба "Днепр" шесть очков за непогашенный долг по зарплате перед бразильцем Данило Соузой. Об этом сообщает телеканал "Футбол 24".

В октябре 2016 года с "Днепра" уже были снять шесть очков за долг перед агентом бывшего главного тренера команды Хуанде Рамоса. Кроме того, "Днепр" из-за этого долга может быть исключен из высшего дивизиона украинского чемпионата.

В настоящий момент "Днепр" имеет шесть очков после 18 матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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