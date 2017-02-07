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Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызывает

Спорт
7 февраля, 17:44 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, февраля. /ТАСС
Полпред президента в СЗФО отметил, что объекты инфраструктуры ЧМ также будут сданы к намеченным срокам
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Строящийся стадион в Калининграде

Строящийся стадион в Калининграде

© Виталий Невар/ТАСС, архив

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Ход строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, как и подготовка региона к турниру, в целом серьезных опасений не вызывает. Об этом заявил полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, находящийся в области в рабочей поездке.

"Это уже стадион, а не строительная площадка, уже видны яркие, четкие контуры (арены), трибуны, ведется подготовка к отделочным работам, приобретаются кресла, обсуждается тема фасада, внешнего вида стадиона, как будет выглядеть стадион, отделочные материалы... Это такие небольшие нюансы, которые тоже очень важны для стадиона, но это уже стадион, конечно. Нет никаких сомнений, что он будет построен в срок", - сказал полперд и выразил уверенность, что нет серьезных проблем, которые могли бы повлиять на ход работ.

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Цуканов также отметил, что объекты инфраструктуры ЧМ, в частности съезды с моста, ведущего к острову Октябрьский, где ведется строительство арены, также будут сданы к намеченным срокам. Обратив внимание на отставание от графиков реконструкции аэропорта "Храброво" и аэровокзального комплекса, полпред отметил, что с приходом новых владельцев аэропорта и сменой подрядчика реконструкции его взлетно-посадочной полосы проблема будет снята.

Полпред подчеркнул, что строительство стадиона и подготовка города к проведению матчей чемпионата будут оставаться в постоянном поле зрения. "Пока нет никаких опасений, что в указанный срок город не подготовится (к чемпионату)", - сказал он, добавив, что, по его оценке, региональные власти предпринимают в этом смысле все необходимые усилия.

Как сообщили представители компании "Крокус Интернешнл", ведущей строительство стадиона в Калининграде, к настоящему времени на нем завершен монтаж металлического каркаса кровли. Ведутся работы по бетонированию несущей железобетонной плиты основания футбольного поля арены, которые планируется завершить к концу месяца. С марта начнутся работы по подготовке покрытия поля, а в мае на нем планируется засеять газон. Также были представлены элементы внешней отделки стадиона и пластиковые кресла для трибун в сине-белых цветах.

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О стадионе

Стадион размещается на площадке площадью более 22 га, в декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей, сообщили в компании "Спорт Инжиниринг", выступающей в качестве заказчика. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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