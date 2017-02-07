Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Одей отверг предложение "Ростова"

Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области ХорошавинаПроисшествия 7 февраля, 19:02
Военно-морские силы США: состав, финансирование и проблемыМеждународная панорама 7 февраля, 19:00
Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в течение мартаСпорт 7 февраля, 18:55
Мединский готов к любой научной дискуссии по своей диссертацииНаука 7 февраля, 18:55
Амур и его команда: 10 лет Приморскому Сафари-паркуЭкология 7 февраля, 18:50
Поставки РФ военной продукции в 2016 году принесли в бюджет $15 млрдАрмия и ОПК 7 февраля, 18:48
Удар по принципу "двух государств": реакция на принятие Израилем закона о поселенияхМеждународная панорама 7 февраля, 18:47
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой областиМеждународная панорама 7 февраля, 18:31
Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBAСпорт 7 февраля, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лучший бомбардир чемпионата Нигерии по футболу Стефан Одей отказался переходить в российский "Ростов". Об этом сообщает газета The nation.
Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в чемпионатах Бельгии или Норвегии, откуда также имеет предложения.
"Я не могу сказать ничего предметного об интересе "Ростова", мое дело играть в футбол", - заявил он.
В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в нынешнем с пятью мячами лидирует в гонке лучших снайперов чемпионата.