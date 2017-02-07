Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Одей отверг предложение "Ростова"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лучший бомбардир чемпионата Нигерии по футболу Стефан Одей отказался переходить в российский "Ростов". Об этом сообщает газета The nation.

Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в чемпионатах Бельгии или Норвегии, откуда также имеет предложения.

"Я не могу сказать ничего предметного об интересе "Ростова", мое дело играть в футбол", - заявил он.

В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в нынешнем с пятью мячами лидирует в гонке лучших снайперов чемпионата.