Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный российский спортсмен Максим Власов может провести весной бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Шамир Петросян.

"WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам", - сказал Петросян.

В декабре Власов техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, поединок завершился в седьмом раунде.

Титулом "суперчемпиона" мира WBA владеет россиянин Денис Лебедев, "регулярным" поясом - казахстанец Бейбут Шуменов. Официальным претендентом на титул WBA является кубинец Юниер Дортикос.

В активе 30-летнего Власова 37 побед (20 нокаутом) и два поражения.