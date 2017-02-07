Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA

Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области ХорошавинаПроисшествия 7 февраля, 19:02
Военно-морские силы США: состав, финансирование и проблемыМеждународная панорама 7 февраля, 19:00
Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в течение мартаСпорт 7 февраля, 18:55
Мединский готов к любой научной дискуссии по своей диссертацииНаука 7 февраля, 18:55
Амур и его команда: 10 лет Приморскому Сафари-паркуЭкология 7 февраля, 18:50
Поставки РФ военной продукции в 2016 году принесли в бюджет $15 млрдАрмия и ОПК 7 февраля, 18:48
Удар по принципу "двух государств": реакция на принятие Израилем закона о поселенияхМеждународная панорама 7 февраля, 18:47
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой областиМеждународная панорама 7 февраля, 18:31
Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBAСпорт 7 февраля, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный российский спортсмен Максим Власов может провести весной бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Шамир Петросян.
"WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам", - сказал Петросян.
В декабре Власов техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, поединок завершился в седьмом раунде.
Титулом "суперчемпиона" мира WBA владеет россиянин Денис Лебедев, "регулярным" поясом - казахстанец Бейбут Шуменов. Официальным претендентом на титул WBA является кубинец Юниер Дортикос.
В активе 30-летнего Власова 37 побед (20 нокаутом) и два поражения.