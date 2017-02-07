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Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA

Спорт
7 февраля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В декабре россиянин техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева
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Максим Власов

Максим Власов

© Justin Edmonds/Getty Images

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный российский спортсмен Максим Власов может провести весной бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Шамир Петросян.

"WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам", - сказал Петросян.

В декабре Власов техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, поединок завершился в седьмом раунде.

Титулом "суперчемпиона" мира WBA владеет россиянин Денис Лебедев, "регулярным" поясом - казахстанец Бейбут Шуменов. Официальным претендентом на титул WBA является кубинец Юниер Дортикос.

В активе 30-летнего Власова 37 побед (20 нокаутом) и два поражения.

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