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Ветераны клуба НХЛ "Филадельфия" проведут матч со сборной Татарстана в Казани в феврале

Спорт
7 февраля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Также ветераны "Филадельфии" проведут матчи в Санкт-Петербурге 18 февраля и Москве на Красной площади 20 февраля
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ветераны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" проведут товарищеский матч со сборной Республики Татарстан 15 февраля в Казани. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

"Товарищеский матч между легендами мирового хоккея - игроками профессионального хоккейного клуба "Филадельфия" и сборной Республики Татарстан - пройдет в Казани 15 февраля. Известные спортсмены соберутся в спортивной столице России и подарят праздничное настроение жителям Казани. Вход на матч будет свободным", - говорится в сообщении пресс-службы.

АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" - официальный организатор спортивных и социальных мероприятий общенационального и международного значения в Казани.

Также ветераны "Филадельфии" проведут матчи в Санкт-Петербурге 18 февраля и Москве на Красной площади 20 февраля.

Клуб "Филадельфия Флайерз" был основан в 1967 году, в нынешнем году клуб проводит мероприятия в честь 50-летнего юбилея команды. В 1974 и 1975 годах клуб становился обладателем Кубка Стэнли. Наибольшую популярность клуб из штата Пенсильвания получил в середине 1970-х, когда в его составе выступали Бобби Кларк, Билл Барбер, Барри Эшби, Рик Маклейш, Берни Пэрент и др. Позднее за "Филадельфию" играли такие известные хоккеисты, как Эрик Линдрос, Рон Хекстолл, Джон Леклер, Марк Рекки, Симон Ганье и др.

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